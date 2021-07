‘Superleuk!’ Annemiek van Vleuten weet eindelijk hoe het voelt om te worden gehuldigd voor een olympische medaille

Update Hitte zorgt voor problemen op tennisbaan: ‘Wie is er verantwoor­de­lijk als ik hier sterf?’

28 juli De weersomstandigheden in Tokio spelen de tennissers flink parten op de Olympische Spelen. Paula Badosa wordt per rolstoel afgevoerd, Novak Djokovic klaagt en Daniil Medvedev laat met zijn bewoordingen niets aan duidelijkheid te wensen over. Na de klachten besloot de organisatie dat vanaf heden later op de dag wordt getennist.