Suzanne Schulting is geen stuiterbal meer: ‘Begrijp het niet verkeerd, ik ben ook echt heel erg blij’

Video's Suzanne Schulting laat emoties de vrije loop na gouden 1000 meter: ‘Zo bizar, zo bijzonder’

Suzanne Schulting verdedigde op overtuigende wijze haar olympische titel op de 1000 meter. De 24-jarige Friezin won de kwartfinale in een wereldrecord en was daarna ook in de halve finale en de de finale oppermachtig. Na afloop waren er de tranen: ,,De spanning van de hele dag komt er dan uit: ik was zó zenuwachtig.”

17:20