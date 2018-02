Suzanne Schulting stunt met historisch goud op 1000 meter

Door Thijs Zonneveld De plak kwam vanuit het niets, als een regen van zonnestralen op een zwaarbewolkte dag. Het was een cadeau waar niemand op had gerekend. Suzanne Schulting won goud op de 1000 meter shorttrack. Lees die zin nog eens en laat het op je inwerken. Suzanne Schulting won goud op de 1000 meter. Ze is pas 20 jaar oud. Het is haar debuut op de Olympische Spelen. Ze leek er soms door te zijn aangedaan. Ze keek haar ogen uit, was zo hyper als een kleuter met te veel kleurstof op. Ze was met van alles en nog wat tegelijk bezig. Op de eerste afstanden die ze schaatste bakte ze er geen pepernoot van. Op de 500 meter ging ze onderuit, ze liet zich in de halve finale van de relay piepelen door de Italiaanse routinier Fontana. Maar daarna groeide ze in het toernooi. Ze nam meer initiatief in haar races, schaatste agressiever, met meer overtuiging en zelfvertrouwen. Ze kwam al ver op de 1500 meter, ze schaatste een wereldrecord in de ploegenachtervolging.

Maar dat viel allemaal in het niet bij wat ze doet op de laatste shorttrackdag van deze Spelen. Op de 1000 meter vallen alle puzzelstukjes in elkaar voor Schulting. Ze worstelt zich door de voorrondes, overleeft de halve finale dankzij een briljante inhaalactie in de laatste ronde, waarbij ze drie tegenstandsters tegelijk inhaalt.



In de finale doet ze alles goed. Ze schaatst continu op eerste of tweede positie, ze maakt zich breder dan ze is, ze laat zich niet imponeren door de favoriete Koreaanse vrouwen en het Koreaanse publiek. In de laatste vier rondes leidt ze de dans. Achter haar vechten de anderen, ze trekt zich er niets van aan. In de laatste ronde rijden de Koreaanse vrouwen elkaar onderuit, maar Schulting blijft onverstoorbaar doorrijden. Geen centimeter ruimte geeft ze weg.



Als ze over de finish komt steekt ze twee armen in de lucht en gilt ze naar iets wat uit haar tenen komt. Ze weet het. Ze is olympisch kampioene.