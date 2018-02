Sven Kramer krijgt lachers op zijn hand: 'Even wisselen Bert'

Het Nederlands achtervolgingsteam is favoriet voor een gouden medaille. Vandaag werden de kwalificaties gereden voor de halve finale. Vooraf werd al druk gespeculeerd dat Patrick Roest, die tweede werd op de 1500 meter, onderdeel van het team moest uit maken. De bondscoach ging echter voor een team bestaand uit Kramer, Verweij en Blokhuijsen.



Hoewel de Nederlanders zich als tweede plaatste, had Verweij het in de race toch moeilijk. Na afloop werd het drietal geïnterviewd door Maalderink en die opperde om Verweij te vervangen. Echter zagen de drie schaatsers daar op dit moment nog niets in. Wanneer vervolgens de interviewer zelf een foutje maakt, kan Kramer het niet laten om om een wissel van Maalderink te vragen.



De opmerking van Kramer, die verwees naar Jeroen Stekelenburg, is extra pijnlijk voor Maalderink, die zijn collega het vrouwenschaatsen zag overnemen. Daar was hij niet blij mee,,Het viel me rauw op mijn dak", bekende het NOS-gezicht in Metro. ,,Wij verdelen al heel lang het schaatsen, volgens mij als sinds 2005 ofzo, maar ik deed steeds de Spelen. Ik snap best dat hij dat ook wil. De hoofdredacteur heeft uiteindelijk besloten dat ik de mannen doe en hij de vrouwen. Maar ik vind het juist prettiger om dagelijks interviews te doen, omdat ik dan gedurende zo’n evenement steeds beter word.’’