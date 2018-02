Sven, Naomi zwanger? 'Nee, ze noemen me altijd dikke'

Nog licht hijgend na zijn olympische trilogie op de 5000 meter staat Sven Kramer de pers te woord. Tussendoor heeft hij tijd voor een gebbetje met zijn vrienden op de tribune. Tijdens de race werd hij al hard toegejuicht door onder meer zijn vriendin Naomi van As en Ellen Hoog. Wanneer hij een gebaar maakt van een bollende buik, is de conclusie dan al snel: Naomi is zwanger.



Verslaggever Bert Maalderink confronteert hem daar ook mee. ,,Het gebaar dat je net maakte, dat betekent? Het ging over een buik en je vriendin, dan weet ik genoeg." Kramer barst in lachen uit en roept heel hard: ,,Oh nee! Nee! Nee!" Om vervolgens met een uitleg te komen over het gebaar. ,,Dat heeft te maken met een sponsor van mij. Die noemt mij altijd dikke, vandaar!"



Bekijk hier alle video’s van Studio Korea, met interviews, voorbeschouwingen en reportages van onder anderen Thijs Zonneveld, Gianni Romme en Hidde van Warmerdam.