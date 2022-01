Team NL houdt corona voorlopig buiten de deur

De Nederlandse ploeg die meedoet aan de Olympische Spelen houdt het coronavirus vooralsnog buiten de deur. Het grootste deel van TeamNL is inmiddels ruim vier dagen in Beijing en er zijn geen meldingen van besmettingen. NOC*NSF houdt nog een slag om de arm. ,,Het is te vroeg om vanuit medisch standpunt die conclusie nu al te kunnen trekken”, meldt de Nederlandse sportkoepel.

Ongeveer driekwart van de 42 Nederlandse deelnemers vloog woensdag naar China. Bij aankomst (toen was het in Beijing al donderdag) onderging iedereen twee coronatesten: eentje op de luchthaven en eentje bij het betreden van het olympisch dorp. Sindsdien worden alle sporters, coaches, begeleiders en andere aanwezigen in de olympische ‘superbubbel’ dagelijks getest.

De Nederlandse sporters trainden de voorbije dagen al volop in Beijing. Bij de langebaanschaatsers en shorttrackers verscheen iedereen die in China is op het ijs.

De komende dagen arriveren nog veel deelnemers aan de Spelen in China. Het aantal gevallen van corona is opgelopen tot 139, geteld vanaf 23 januari. Het organisatiecomité in Beijing meldt zondag dat er zaterdag 34 nieuwe gevallen zijn bijgekomen. Het gaat om 23 atleten en teamleden die in Beijing arriveerden. De elf andere gevallen zijn mensen die eerder in China aankwamen en al in de zogeheten ‘superbubbel’ zaten. Onder meer bij de Canadese ploeg werden coronagevallen gemeld.

China hoopt er met een ‘superbubbel’ voor te zorgen dat corona deze Olympische Spelen, die vrijdag beginnen, geen grote rol gaat spelen. Dat moet gebeuren door iedereen elke dag te laten testen en het olympische gebied volledig af te sluiten voor anderen. Vooralsnog lijkt dat goed te werken.

Bij de Spelen in Tokio testten vier Nederlandse atleten (roeier Finn Florijn, Taekwondoka Reshmie Oogink, tennisser Jean-Julien Rojer en skateboardster Candy Jacobs) afgelopen zomer positief op corona, net als enkele coaches/begeleiders en een journalist. De vlucht naar Japan verliep chaotisch. Afstand houden in het vliegtuig was er niet bij. Sporters uit verschillende landen zaten verspreid door het toestel.

NOC*NSF koos er daarom voor vertrek naar China voor om de sporters zoveel als mogelijk weg te houden bij anderen. Op Schiphol werden de sporters en coaches na het inchecken in een aparte lounge gezet. Ze zaten voorin het vliegtuig, zodat ze als laatste konden instappen en als eerste weer het toestel uit konden. In Beijing was het op het vliegveld, vanwege strenge regels en de vele te verrichten handelingen (coronatesten, invullen formulieren), iets lastiger afstand van anderen te houden.

