TeamNL wordt geregeerd door de wet van Murphy, voorlopig gaat in Tokio alles fout

Het plankje van Mathieu van der Poel. Weer gaat het niet over olympisch goud, maar over pech die de Nederlandse equipe deze Olympische Spelen lijkt te achtervolgen. De eerste dagen in Japan staan bol van de incidenten.

Vliegtuig vol besmettingen

Zodra de naam van een vliegtuigvlucht in het collectief geheugen staat, is dat meestal slecht nieuws. Dat geldt ook voor de KLM-vlucht KL861 naar Tokio. Zes leden van TeamNL die aanwezig waren in het vliegtuig, zagen hun olympische droom vroegtijdig eindigen. Vanochtend kwam het nieuws naar buiten dat tennisser Jean-Julien Rojer ook positief getest is op het coronavirus. Eerder waren al onder anderen skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn in quarantaine geplaatst.



Naast Florijn, testten ook hoofdcoach Josy Verdonkschot en een staflid positief op het virus. De drie besmettingen bij de roeiploeg zorgen er ook voor dat de Nederlandse roeiers inmiddels bijna als paria's worden behandeld op de Olympische Spelen. Ze leven voorlopig helemaal afgezonderd van de deelnemers uit andere landen en van de vrijwilligers in Tokio. Zo kan de ploeg bij de olympische roeibaan niet langer gebruikmaken van de eetzaal en de algemene warming-upruimte.

Twaalf man op het veld

Bij het eerste duel van de hockeyers tegen België gaat het na afloop vooral over de twaalfde man. Niet dat het (afwezige) oranje-publiek zich zo uitbundig gedroeg, maar een wisselfout was het gesprek van de dag. Een misverstand zorgde ervoor dat er een man te veel op het veld stond bij het team van bondscoach Max Caldas. Dat moest aanvoerder Billy Bakker bekopen met een tijdstraf van vijf minuten.



Het was toch al een dramatische wedstrijd voor de Nederlandse hockeyploeg in het ultramoderne Oi Hockey Stadium. De regerend Europees kampioen grossierde in slordige passes en slaagde er niet in druk te zetten op de achterhoede van de Belgen. Met drie goals in vier minuten zorgde de Belgische Alexander Hendrickx voor een pijnlijke 3-1 nederlaag voor Oranje.

Niet werkend scorebord

Ook de 3x3 basketballers kregen te maken met wat we inmiddels bijna Oranje-gate kunnen noemen op deze Olympische Spelen. Al trof Dimeo van der Horst, Ross Bekkering, Jessey Voorn en Arvin Slagter geen blaam. Hun wedstrijd werd namelijk na nog geen minuut spelen stilgelegd, omdat het scorebord niet werkte. Er was echter geen alternatief scorebord in de zaal, dus moest het Nederlands team een half uur wachten voor hun eerste wedstrijd van het toernooi tegen Japan.



Gelukkig hadden de 3x3 basketballers weinig last van de technische malheur. Na een moeilijk begin werd het openingsduel met 21-20 gewonnen.

De vergeten renster

,,Ruud, ik had het mis.” In de dromen van Annemiek van Vleuten zal de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer de komende tijd nog regelmatig opduiken. Tijdens de olympische wegrace wordt er niet met moderne communicatiemiddelen gereden en dat zorgde zondag voor zoveel verwarring. Van Vleuten kwam zelfs juichend over de streep. Gewonnen, dacht ze. Dat Kiesenhofer ruim een minuut voor haar over de streep was gegaan, wist ze niet. Door de gebrekkige communicatie werd er gedacht dat alle vroege vluchters waren teruggehaald. Daardoor miste Nederland een gouden medaille, die vooraf werd gezien als zekerheidje.





Hoe dat nou misging, lees je terug in deze uitgebreide reconstructie.

Bekijk hieronder de reactie van Annemiek van Vleuten en lees verder onder de video:

Het verdwenen plankje van Mathieu

Hij wist het wel, hij wist het niet. Miscommunicatie is een thema bij de wielerequipe deze Zomerspelen. Mathieu van der Poel kwam vroeg in de olympische mountainbike-race hard ten val en speelde daardoor geen rol van betekenis. Hij moest uiteindelijk zelfs opgeven en met een pijnlijke heup vertrekken naar het ziekenhuis. Daarvandaan liet hij weten wat de oorzaak van zijn val was. Tijdens de verkenning lag er een plankje en hij had enkel meegekregen dat deze tijdens het testevent was weggehaald.



Collega Milan Vader kwam opvallend genoeg met een ander verhaal. ,,We hebben het erover gehad tijdens de lunch. Hij vroeg of ik van die ‘drop’ zou gaan springen. Zelf wilde hij over het plankje rijden dat er tijdens het verkennen lag. Ik vertelde hem dat dat plankje er waarschijnlijk niet zou liggen. Maar toen ik er zelf voorbij was en even later de opwinding in het publiek hoorde, wist ik wel hoe laat het was.” En ook bondscoach Gerben de Knegt stelde: ,,Heel stom, want daar hebben we het uitgebreid over gehad.”

Niek Kimmann botst op official

Maar ook op de training gaat het mis bij de Nederlandse olympiërs. Niek Kimmann verkende het parcours, maar had niet gerekend op een onverwachte bezoeker. Een official besloot over te steken en daar klapte de medaillekandidaat bij de BMX vol op. Met alle pijnlijke gevolgen van dien, want Kimmann blijkt bij de botsing zijn knie te hebben gebroken.



