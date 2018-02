Ter Mors over onverwacht brons: 'A dream come true'

,,Onbeschrijflijk'', zei de Twentse, nadat de Nederlandse ploeg op de 3000 meter aflossing door de diskwalificaties van China en Canada in de A-finale was doorgeschoven naar de derde plek. ,,En we rijden ook nog eens een wereldrecord, dat is echt sick'', zei Ter Mors, die al goud won op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen.



Yara van Kerkhof vertelde dat de ploeg er stiekem al een beetje rekening mee had gehouden dat het raar zou kunnen lopen in de finales van het onderdeel, waarbij penalty's snel zijn uitgedeeld. ,,We hadden vanmorgen bewust al de schoenen ingepakt waarmee we het podium op moeten. We namen ons voor heel hard te schaatsen in de B-finale, om te laten zien dat we er wel degelijk bij horen.''



Lara van Ruijven kon het ook nauwelijks geloven. ,,Hier train je wel vier jaar voor, op het gaafste onderdeel. En dan pakken we brons en rijden een wereldrecord. Het is niet te bevatten.''