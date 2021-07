Terpstra naast podium op mountainbike, Zwitserse vrouwen ongenaakbaar

Schoon­sprin­ger Tom Daley: ‘Trots om te zeggen dat ik homo en olympisch kampioen ben’

26 juli Schoonspringer Tom Daley kwam vandaag in Tokio na het behalen van goud met een indrukwekkend statement over zijn geaardheid. ,,Ik voel me ongelooflijk trots om te zeggen dat ik een homoseksuele man ben én olympisch kampioen‘’, sprak de 27-jarige Engelsman.