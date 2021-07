Tessie Savelkouls: ‘Geestelijk was ik gewoon gezond, alleen lag mijn rechterbeen in de shit’

Judoka Kim Polling tekent opnieuw protest aan tegen keuze voor Olympische Spelen

2 juni Kim Polling (30) is opnieuw in bezwaar gegaan tegen de keuze van de selectiecommissie van Judo Bond Nederland (JBN) om Sanne van Dijke aan te wijzen voor de Olympische Spelen. De judoka wil antwoorden op haar vragen over de afwegingen die de selectiecommissie heeft gemaakt, in plaats van ‘een juridische reactie’.