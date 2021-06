Tessie Savelkouls na ‘indrukwekkende prestatie’ naar Tokio

118 interlands Tophandbal­ster Yvette Broch weigert vaccinatie en ziet af van Olympische Spelen

3 juni Handbalster Yvette Broch (30) ziet af van deelname aan de Olympische Spelen, nadat ze in april nog terugkeerde in de nationale ploeg. De 118-voudig international weigert zich voorlopig te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zou betekenen dat ze in Tokio volledig afgezonderd van het Nederlands team zou moeten leven. „Waarschijnlijk gaat mijn imago eraan.”