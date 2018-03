Tien bijzondere foto's van de Paralympics

Pyeongchang breekt bezoekersrecord Paralympics

9:37 De Paralympische Spelen van Pyeongchang gaan de boeken in als de best bezochte Winterspelen voor gehandicapte sporters ooit. De teller van het aantal verkochte kaartjes liep dinsdag op naar 320.531, waarmee het record van vier jaar terug in Sotsji (316.200 bezoekers) werd verbroken.