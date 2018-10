Tokio beschermt zwemmers tegen bacteriën

Een jaar geleden bleken de waarden van de E. colibacterie, naar de maatstaven van het Internationaal Olympisch Comité, twintig keer te hoog. In juli en augustus testten de Japanners met succes het beschermsysteem en dat is voor het IOC voldoende om het zwemmen niet naar een andere locatie te verplaatsen.

,,Het is voor ons zeer belangrijk dat we in het hart van Tokio, met de wolkenkrabbers op de achtergrond, kunnen zwemmen. Dat laat zien dat Tokio een stad is met moderne structuren'', aldus Hidemasa Nakamura, directeur van het organisatiecomité.