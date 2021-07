Tokio Kort | Candy Jacobs vanuit quarantainehotel: ‘Gekste situatie die ik heb meegemaakt’

Tom Dumoulin richt zich in Tokio niet alleen op de tijdrit: 'De warmte ligt mij wel’

12:18 Tom Dumoulin kijkt uit naar de wegrit van zaterdag en de tijdrit van woensdag. De man die dit jaar eerst nog wielrenner af was, heeft van zijn voorbereiding genoten. ,,En de vorm is goed. We gaan zien of die goed, heel goed of uitmuntend is.”