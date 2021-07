Tokio Kort | Gabriela Schloesser als twintigste naar knock-outfase

Video & audio Wiskundedo­cent Pieter (63) uit Dedems­vaart berekent medail­lespie­gel van Tokio: ‘Geef deze sporters maar gelijk goud’

20 juli Goud voor de hockeyvrouwen, zilver voor zwemmer Arno Kamminga en brons voor BMX’er Niek Kimmann. Wiskundeleraar Pieter Post (63) van Het Zeven Linden College in Dedemsvaart weet het zeker, want hij heeft het berekend. Net zoals hij alle andere medailles op de Olympische Spelen in Tokio alvast verdeeld heeft. ,,Kanoën? Portugal. Het enige goud voor dat land.”