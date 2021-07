Tokio Kort | Hockeysters en handbalsters winnen laatste test voor Spelen

Wat een blunder! Poolse zwemmers ontdekken in Tokio pas dat ze helemaal niet zijn gekwalifi­ceerd voor Spelen

11:42 De Poolse zwemfederatie PZP heeft een zeer pijnlijke fout gemaakt in de olympische administratie. Zes zwemmers die dachten dat ze konden gaan deelnemen aan de Zomerspelen in Tokio, bleken zich officieel niet gekwalificeerd te hebben. Het onfortuinlijke groepje kon daarom bij aankomst in Tokio vrijwel meteen weer naar huis.