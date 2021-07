Tokio Kort | Verdwenen gewichtheffer uit Oeganda weer thuis

Van der Poel vier dagen voor zijn race ook op weg naar Tokio: ‘Het was weer even wennen’

22 juli Een kleine week later dan zijn Nederlandse teamgenoten is ook Mathieu van der Poel op weg naar Tokio. De alleskunner komt komende maandag al in actie om zijn olympisch droom uit te laten komen: een gouden medaille winnen op de mountainbike.