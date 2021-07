Topfavoriet 100 meter bekent drugsgebruik: maand schorsing en geen Spelen

De Amerikaanse sprintster Sha’Carri Richardson heeft toegegeven dat ze marihuana heeft gebruikt en is voor een maand geschorst. De 21-jarige sprintsensatie, die dit jaar 10,72 liep op de 100 meter en ook de Amerikaanse trials won, zal daardoor niet de 100 meter kunnen lopen op de Olympische Spelen in Tokio. Zij gold als één van de grote favorieten voor de gouden medaille op die afstand.

Richardson, normaal gesproken één van de concurrenten van Dafne Schippers testte positief na de trials eind juni in Eugene. Ze gaf aan dat ze marihuana had genomen om het verdriet om het overlijden van haar moeder te verwerken. Richardson heeft de schorsing, die met terugwerkende kracht is ingegaan vanaf 28 juni, aanvaard.

Richardsons tijd waarmee ze zich bij de Amerikaanse kwalificaties plaatste voor de 100 meter van Tokio is door de diskwalificatie ongeldig verklaard. Ze zou eventueel in Tokio nog wel kunnen uitkomen op de 4x100 meter estafette - die begint in Tokio op de eerste dag ná haar schorsing - maar dan moet de Amerikaanse bond haar wel selecteren en het Amerikaans olympisch comité daar goedkeuring aan verlenen.

,,De regels zijn duidelijk, maar dit is in alle opzichten vreselijk nieuws”, zei voorzitter Travis Tygart van het Amerikaanse antidopingbureau Usada, dat de schorsing oplegde.

,,Ik ben een mens”, zette Richardson in de nacht van donderdag op vrijdag een cryptisch bericht op Twitter. ,,Als mens wil ik open en eerlijk zijn, of het nou goed of slecht nieuws is”, zei Richardson in een interview met NBC. ,,Maar het gaat om marihuana. De naam Sha’Carri Richardson zal nooit gekoppeld worden aan anabole steroïden.”

