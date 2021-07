Toppaard Hermes mag na blunder van stagiair definitief niet naar Olympische Spelen

De KNHS startte een onderzoek en vond de oorzaak, zo schreef de federatie eerder in een persbericht: ,,Na grondig onderzoek van de afdeling topsport van de KNHS is gebleken dat deze fout is gemaakt door een bij de FEI werkzame stagiair, waarvan de identiteit bekend is. Omdat het zo evident is dat het hier gaat om een uiterst vervelende omissie waarvoor noch de ruiter, eigenaar of KNHS blaam treft, werd direct een appeal ingediend bij de FEI. Helaas werd dit bezwaar afgewezen waarop de KNHS de zaak direct wilde voorleggen aan het CAS, het hoogste arbitrage instituut voor de sport.” Dat laatste had dus geen gewenst effect.