Tranen in Nederland na goud van Erin Jackson: ‘Ik gun haar dit zo enorm’

Het was de Nederlandse schaatsster Bianca Roosenboom die Erin Jackson ruim vijf jaar geleden voor het eerst het ijs ophielp in Dronten. Vanmiddag won de Amerikaanse olympisch goud. ,,Als je het iemand gunt, is zij het wel. Ze heeft zo'n zware jeugd gehad.”

Het is dik vijf jaar geleden dat Jackson voor het eerst een paar noren aan trok en het kunstijs van de schaatshal in Dronten opstapte. Ze voelde zich als Bambi op het ijs, zei ze daar later over. Deze zondagmiddag schaatste ze in Peking iedereen, inclusief de Nederlanders, weg en won ze goud op de 500 meter. ,,Ik stond thuis te juichen en te huilen tegelijk, bovenop de bank", zegt Roosenboom (32) vanuit Heerenveen..

Roosenboom en Jackson zijn al zestien jaar vriendinnen. De twee leerden elkaar kennen toen de Nederlandse naar de VS trok om te gaan inlineskaten. Ze sloot zich aan bij een team in Florida waar Jackson (toen 13) ook net lid van was geworden.

Volledig scherm Bianca Roosenboom (in geel-rood pak) en Erin Jackson tijdens een wedstrijd in 2009 in Ocala, Florida. © Eigen Foto's

Jackson kende een zware jeugd: er was thuis weinig geld en haar moeder was ziek. Daarom was ze op jonge leeftijd al mantelzorger. Ze skeelerde met spullen die ze van andere teamleden kreeg. ,,Ze had niets. En als andere teamleden op trainingskamp gingen, kon zij vaak niet mee omdat ze voor haar moeder moest zorgen.”

De moeder van Jackson overlijdt in 2013. Drie jaar later komt Jackson naar Nederland om te skeeleren en logeert drie maanden op de bank bij haar vriendin Roosenboom. Die stelt een uitje naar de schaatsbaan voor. Twee jaar na haar eerste Bambi-achtige slagen op het ijs, kwalificeert de voormalige inlineskater zich voor de Olympische Spelen van Pyeongchang. In Zuid-Korea speelt ze nog geen rol van betekenis, vier jaar later wint ze goud.

,,Ik hoopte zo erg dat ze zou winnen. Ik wist dat ze met de druk om kon gaan. Ze heeft al zoveel meegemaakt in haar leven dat ze zich nergens meer druk om maakt. Als er iets een keer niet lukt, zegt ze: morgen weer een dag. Daar heb ik veel van geleerd.”

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Bianca Roosenboom. © AW Foto

De druk was hoog omdat Jackson een van de favorieten was, maar ook omdat ze reed op een ‘gekregen’ startbewijs. Doordat ze een slechte race reed bij de Amerikaanse trials, greep Jackson naast kwalificatie voor Peking. Brittany Bowe, landgenote en vriendin, gaf haar startbewijs voor de 500 meter aan Jackson. Bowe stelde dat haar vriendin meer kans had om te winnen. Zondagmiddag bleek dat ze daar gelijk in had.

Het leidde tot groot feest bij Bianca Roosenboom thuis. Opmerkelijk genoeg in hetzelfde weekend dat ze zelf haar laatste professionele schaatswedstrijd reed. Na zeventien jaar rondjes te hebben gereden in de topdivisie van het marathonschaatsen, reed ze zaterdagavond haar laatste marathon in Den Haag. ,,Het lichaam is op voor schaatsen op dit niveau", zegt Roosenboom. ,,Ik heb gisteravond honderd tompoezen uitgedeeld om iedereen te bedanken.” Ze stond in die jaren zeven keer op het podium. In de zomer, bij het skeeleren, werd ze meerdere keren Nederlands kampioen.

Volledig scherm Jackson tijdens haar race in China. © AP

Bekijk hier onze video’s over de Olympische Spelen: