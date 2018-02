Trotse Jan Smeekens uit Raalte draagt vlag bij opening Winterspelen

,,Het geeft me een gevoel van waardering voor wie ik ben en wat ik doe'', aldus Smeekens in een tweet van zijn ploeg LottoJumbo. ,,Ik zal met veel trots met de vlag zwaaien tijdens de openingsceremonie.'' De korstste sprintafstand wordt tijdens de Winterspelen pas in de tweede week verreden. Grote kanonnen als Sven Kramer en Ireen Wüst moeten kort na de opening van de Spelen aan de bak, en kwamen daarom niet in aanmerking om de vlag te dragen.

Schlemiel

Smeekens werd vier jaar geleden een beetje een schlemiel tijdens de Spelen in Sotsji. Op de 500 meter kwam hij 0,012 seconde tekort voor goud, dat ging naar Michel Mulder. Het scorebord gaf echter aanvankelijk aan dat Smeekens gewonnen had. Pas een tiental seconden later zag Smeekens dat hij naast de hoofdprijs had gegrepen. Hij moest genoegen nemen met zilver.



Vorig jaar nam Smeekens revanche door in het Koreaanse Gangneung, waar ook tijdens de Winterspelen geschaatst word, de wereldtitel op de 500 meter te veroveren. Komende weken zal hij azen op meer.