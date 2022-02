Uitslag peiling: ‘Irene Schouten leverde grootste prestatie, geen Spelen in land dat mensenrechten schendt’

Ivo de Bruin ‘supertrots’ ondanks missen finale viermans­bob

Ivo de Bruin haalde op de Spelen met een 26ste plaats in de viermansbob bij lange na niet de doelstelling die hij zelf had. Tijdens het olympische toernooi in Yanqing hoopte hij in de viermansbob in ieder geval bij de top twintig te komen. ,,Dat is niet gelukt, maar ik ben supertrots dat de jongens en ik alles hebben gegeven tot het laatste moment dat we ons konden laten zien.”

20 februari