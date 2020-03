Uitstel Doha geeft concurrent Zonderland extra bedenktijd

Dinsdag nog bevestigde de Japanse turnbond dat Miyachi niet meer in actie zou komen in Bakoe (komend weekeinde) en in Doha, een week later. Dat zou betekenen dat niemand meer de eerste plaats van Zonderland in het rekstokklassement kan bedreigen.



De 33-jarige Fries verdrong vorige maand in Melbourne Miyachi van de eerste plaats. De ontgoochelde Japanner gaf toen al te kennen de strijd op te geven. Mogelijk dat Miyachi, de kamikazepiloot van het rekstokcircuit, zich bedenkt en toch nog een alles-of-niets poging onderneemt in juni.



Het kamp Zonderland en de KNGU hebben al die tijd gezegd niet te vroeg te willen juichen. Pas na de wedstrijd in Qatar verdeelt de internationale gymnastiekfederatie FIG de olympische startbewijzen die in het wereldbekercircuit te verdienen zijn. Dat wordt nu pas begin juni. De wedstrijd in Doha is verplaatst van 3 tot en met 6 juni, zo werd vandaag bekendgemaakt. De wedstrijd in Bakoe gaat deze week gewoon door. Met onder anderen Epke Zonderland op rekstok, maar zonder Miyachi.