Van den Hoogenband na eerste Spelen als chef de mission: ‘Intens genoten, maar ook verdrietig geweest’

Van den Hoogenband roemde de veerkracht van de Nederlandse ploeg. Individueel, bijvoorbeeld Sifan Hassan en Annemiek van Vleuten, die tegenslagen later konden omzetten naar goud. Of Niek Kimmann, die na zijn botsing met een onoplettende official eerst ging kijken hoe het met die man ging. De BMX’er veroverde een paar dagen later ook goud. ,,Maar ook in teamverband. Neem Twan van Gendt en Joris Harmsen, de collega’s van Niek. Zodra zij waren uitgeschakeld, hebben ze zich alleen om Niek bekommerd. Onze sporters hebben hier geïncasseerd en zich moeten aanpassen aan de omstandigheden. In deze unieke omstandigheden, bij unieke Spelen, heeft deze ploeg mij intens trots gemaakt.”



Van den Hoogenband legde uit niet bang te zijn dat deze Spelen, met 36 medailles, een uitschieter zijn en dat het over drie jaar in Parijs kan tegenvallen. ,,In mijn tijd als atleet, in een ver verleden, was het een kwestie van pionieren. Judoka Mark Huizinga, Leontien van Moorsel, ik zei de gek, we hadden allemaal ons eigen team gebouwd. Anky van Grunsven had haar stallen. Nu is er een structuur, er zijn programma’s. Je hoeft geen experts meer te zoeken, die zijn er al. Je hebt alleen je intrinsieke motivatie nodig. Het succes hier is het resultaat van jarenlang werk vanuit een bepaalde visie. Dus ik zie niet in waarom we hierna enorm terug zouden zakken.”