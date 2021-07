Van den Hoogenband over Nederlandse medailleoogst: ‘We lopen niet achter op schema’

Pieter van den Hoogenband maakt pas op de slotdag van de Olympische Spelen de balans op. De chef de mission van TeamNL wilde op dag 4 van de Spelen weinig kwijt over de prestaties tot nu toe. ,,Het gaat alle kanten op. We hebben nog dertien dagen te gaan, alle dagen zullen we winnen en verliezen. Op 8 augustus maken we de totale balans op”, zei Van den Hoogenband op een persconferentie in het olympisch dorp.

De oogst tot nu toe bestaat uit drie zilveren medailles. Daar staan nogal wat teleurstellingen tegenover. De wielrensters grepen in de wegwedstrijd door een communicatiefout naast het goud en de jacht van Mathieu van der Poel op goud in de mountainbikewedstrijd eindigde al in de eerste ronde door een val. Ook in de turnhal waren er vooral tegenvallers. De sporters van TeamNL kwamen ook al een paar keer terecht op de vierde plaats.

,,De afgelopen dagen hebben wel weer bewezen hoe veelzijdig en vooral onvoorspelbaar topsport kan zijn. We hebben gelachen en gehuild. We leerden in korte tijd ook dat er geen garanties zijn, dat je in de internationale topsport wordt afgerekend op één moment”, aldus Van den Hoogenband.

,,Laat ik heel duidelijk zijn: we liggen niet achter op schema, maar ook niet voor. Sport op dit niveau laat zich niet in schema’s proppen. Ik zie een professionele sportploeg die zich in bijzondere omstandigheden zeer strijdbaar toont, die valt en opstaat, die er alles aan doet om de potentie om te zetten in klinkende prestaties. We weten dat er mindere dagen zijn. We gaan onverstoorbaar door met waar we hier voor zijn.”

