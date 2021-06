Van der Poel droomt over goud: ‘Hopelijk wordt Tokio het hoogtepunt van de zomer’

Voor de Tour doet Van der Poel wedstrijdritme op in de Ronde van Zwitserland (6-13 juni). ,,Daar zal duidelijk worden hoe mijn conditie is. Ook in Zwitserland zal ik kijken welke etappes me het best liggen en voor een ritzege gaan”, aldus de kopman van Alpecin-Fenix, die in januari de wereldtitel in het veldrijden veroverde, in maart de Strade Bianche en twee ritten in de Tirreno-Adriatico won en in april als tweede eindigde in de Ronde van Vlaanderen.



In mei haalde Van der Poel zijn mountainbike van stal om twee wereldbekers af te werken. Hij werd 7de in Albstadt en 2de in Nove Mesto. ,,Het was echt goed om weer op mijn mountainbike te zitten. Ik behaalde goede resultaten. Natuurlijk was de voorbereiding op die wedstrijden wel wat kort. Nu ben ik op hoogtestage in La Plagne om me klaar te stomen voor de tweede helft van het seizoen. Ik zal goed voorbereid zijn voor de komende doelen. De Ronde van Frankrijk is een van mijn doelen, maar de Olympische Spelen zijn mijn grootste doel. Ik ben al enkele jaren aan het toewerken naar de Spelen. Hopelijk wordt Tokio het hoogtepunt van de zomer.”