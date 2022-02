Van Máxima tot Mollema, Nederland buigt diep voor ‘Wonder-Wüst’: ‘Ze is de allergrootste’

Ongekend. Bizar. Een diepe buiging. Sporters en bekende Nederlanders zijn euforisch over de gouden medaille van Ireen Wüst op de 1500 meter bij de Olympische Spelen in Peking. ,,Wüst is woest. Een lange tijd op een hoog niveau meedoen en winnen. Is absoluut groots”, twitterde bijvoorbeeld Marianne Timmer, zelf drievoudig olympisch schaatskampioene.

Ook de koning en koningin deden een duit in het zakje. ,,Wat een fenomenale rit van Ireen Wüst! Het zenuwslopende wachten was tergend, maar maakte de ontlading van deze historische overwinning extra mooi. Wüst heeft haar imposante carrière afgesloten op geheel eigen wijze: met volledige focus en ijzersterke wilskracht”, schrijft het paar. ,,Haar debuut op de Spelen in Turijn leverde al goud op en 16 jaar later weet zij opnieuw goud op haar naam te schrijven. Vol trots feliciteren wij haar met de prolongatie op de 1500 meter.”



Mark Tuitert, die in 2010 goud won op de 1500 meter, twitterde: ,,GOUD WÜST. Dit klinkt normaal maar dat is het niet!” Om er later aan toe te voegen: ,,Als je een filmscript zou schrijven, zou je denken: laten we het enigszins realistisch houden met één atlete die 4 x goud wint op verschillende spelen… Het echte leven is soms mooier dan een bedachte film: 5 x OS, 5 x Goud.”



Jesper Hospes, ook een schaatser, was al even lovend. ,,5 spelen GOUD! Wat een grootheid! Een hele diepe buiging, wat een prestatie.” Renate Groenewold, die twee keer olympisch schaatszilver won, vond de prestatie ,,bizar en ongekend” en noemde Wüst de ‘Greatest of all Time’ (GOAT).

,,Met recht ‘Wonder-Wüst’. Wat een icoon van de Nederlandse sport! Ireen Wüst wat een power!”, aldus sportmarketeer Chris Woerts. Zwemmer Maarten van der Weijden was ook onder de indruk. ,,Bezeten Wüst. Niet normaal dit.” Wielrenner Bauke Mollema maakte ,,een diepe buiging” en oud-atleet Gregory Sedoc schreef: ,,5x goud op een OS. Bizar. Echt bizar.” Presentator Humberto Tan gaf op zijn eigen manier blijk van zijn grote waardering: ,,WOW WOW WOW WÜST!”



,,Hier zijn geen woorden voor! Een hele diepe buiging voor Ireen Wüst”, liet Patrick Wouters van sportorganisatiebureau House of Sports weten. ,,Ze doet het gewoon weer. De eerste vrouw in de wereldgeschiedenis van de Olympische Zomer- en Winterspelen, die op vijf achtereenvolgende Spelen op een individueel nummer GOUD wint.”

Van Velde sprakeloos

Ook coach Gerard van Velde was vol bewondering voor zijn schaatsster na het behalen van het goud op de 1500 meter. ,,Ik denk dat het wel een van de beste 1500 meters is die ze ooit gereden heeft. En dat op dit moment. Dat is buitengewoon knap”, zei hij. ,,Dat haar dat nu lukt, is een talent van haarzelf. Daarom is ze ook de grootste olympiër van Nederland.”

Van Velde zag de focus bij Wüst groeien naarmate de Spelen dichterbij kwamen. ,,Je zag de hele week al dat ze supergoed reed en vandaag was ze best wel relaxed. Als je haar gezicht en houding las, wist je dat ze er klaar voor was. Dat pieken op het juiste moment en hoe ze de focus hield, zeker in de laatste 300 meter, is echt een gave van haar. Ze bleef netjes en heel efficiënt doorrijden. Het was alsof ze nog een ronde moest.”

