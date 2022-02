Veelbesproken Kamila Valieva (15) naast podium na dramatisch optreden in vrije kür

Dopingsoap

Omdat Valieva minderjarig is, ontrolde zich een schimmenspel met hoofdrollen voor het IOC en het CAS. En de Russische kunstrijdster zelf natuurlijk, die het aangetroffen middel weet aan een vergissing met de hartmedicatie van haar opa. Uitkomst was dat Valieva wél mocht deelnemen aan de individuele wedstrijd, maar dat ook hier geen medailles uitgereikt zouden worden voordat de zaak grondig is uitgezocht.



Dat was natuurlijk geen fraaie oplossing, want daardoor zouden volstrekt onschuldige deelneemsters gestraft worden door geen plak te krijgen deze Spelen. Het is nog niet bekend of de medailleceremonie in dit geval wel doorgaat, nu Valieva naast het podium is geëindigd.