Verweij: ‘Alles net niet’

Elfde. Koen Verweij wist ook niet goed wat hem vanmiddag op de 1500 meter was overkomen. Het hele seizoen stond in het teken van deze race. Hier had hij de medaille willen winnen die hij in Sotsji op 4 duizendsten na miste. ,,Ik had het willen afmaken, dit is een grote teleurstelling. Ik heb er ook geen verklaring voor. Alles voelde goed deze week.”

Door Rik Spekenbrink



Al pratende kwam de Noord-Hollander vervolgens toch tot een paar mogelijke redenen voor zijn teleurstellende optreden. ,,Na het OKT ben ik ziek geweest, ik had gordelroos. Eerst had ik er geen erg in, ik had het alleen heel heet. Achteraf had ik koorts en had ik rust moeten nemen in plaats van de EK afstanden rijden. Ik heb misschien net een te grote jas uitegedaan.”

Daarnaast miste Verweij een brede basis. In de twee jaren na de vorige Spelen reed hij weinig wedstrijden, vorig jaar was van een constant seizoen ook geen sprake. ,,Wat ik hier laat zien, komt uit een half jaar werk. Dat is niet lang genoeg. Evengoed liet ik hier op de trainingen mooie dingen zien en zag ik dit echt niet aankomen.” De commotie van dit seizoen, die ontstond na zijn keuze om met de Russen te gaan trainen, hadden misschien ook geen positieve invloed. ,,Maar ik wil dat allemaal niet als excuses gebruiken. Ik had vandaag moeten doen en heb het niet gedaan. Dat is een grote teleurstelling. Meer kan ik er niet van maken.”