Visser met geweldige race naar goud op 5.000 meter

Haar route naar de top is kort maar o zo krachtig. Bij het OKT reed ze eind december nog 6.56,60, een persoonlijk record. Nu, slechts zes weken later, haalt ze daar zomaar ruim zes seconden vanaf. In een extreem vlakke, indrukwekkende race schaatste de 22-jarige Visser naar 6.50,23.



Visser is met haar goud niet alleen de verrassing van de Spelen, ze is de verrassing van het seizoen en rijdt op de Spelen pas haar tweede grote internationale toernooi. Ze is een bescheiden perfectionist. Visser schaatst haar ronden tijdens trainingen moeiteloos met de mannen uit haar ploeg mee, regelmatig ook op kop. Wil altijd hard werken, wat maakt dat trainer Remmelt Eldering haar soms moet afremmen. Eldering zei een dag voor de start: ,,Ze zal goed rijden, en als ze een topdag heeft kan er wat extra moois uitkomen. Maar slecht is ze sowieso niet.”



In Gangneung versloeg ze Sablikova (6.51,85), grootheid op de langste afstand, maar dit seizoen tobbend met haar rug. Het goud van Visser is de eerste Nederlandse gouden olympische medaille op deze afstand sinds de Spelen van Calgary, toen de 5000 meter voor vrouwen voor het eerst olympisch was. In 1988 won Yvonne van Gennip.