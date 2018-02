Vrieskou bij opening Olympische Spelen valt mee

Omdat het wel eens vijftien tot twintig graden onder het vriespunt zou kunnen worden, trok Pyeongchang alles uit de kast om het bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Nog steeds is dat geen overbodige luxe, want de gevoelstemperatuur kan vrijdag tien graden onder nul zijn. Maar het zal 'slechts' twee tot vijf graden vriezen, stelt de organisatie in een persbericht.



De organisatie bereidde zich al voor op de extreem koude openingsceremonie door een pakket samen te stellen voor bezoekers met daarin onder meer een deken, hoed en windjack. Er zouden al mensen zijn geweest die hun kaartje hebben ingeleverd wegens de vrieskou.



Nu blijkt die kou dus toch mee te vallen. Het is zelfs warmer dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar. Ook blijft het droog en bewolkt. Overigens zal het vanaf zondag snel kouder worden in de regio Pyeongchang.



Het tijdstip van de openingsceremonie wordt derhalve niet aangepast. Het organisatiecomité liet tijdens een persconferentie weten dat het ondanks de kou in Pyeongchang verantwoord is de feestelijke opening door te laten gaan op het afgesproken tijdstip.