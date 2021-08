Waanzinnige climax in strijd om olympische titel: goud Lavreysen, zilver Hoogland

In de eerste heat van de finale werd Lavreysen nog overrompeld door een verrassingsaanval van Hoogland. Vervolgens leek Hoogland het pleit in de tweede heat al te beslechten, maar een fraaie remonte van zijn trainingsmaatje uit Luyksgestel trok de stand gelijk. Een derde heat moest de beslissing brengen en daarin greep Lavreysen het goud.



,,Die winst in de tweede heat gaf mij wel heel veel moed voor de derde rit, die overigens wel veel te snel erachteraan kwam”, sprak een dolgelukkige Lavreysen na afloop bij de NOS. Het programma stond de sprinters slechts enkele minuten rust toe in aanloop naar het beslissende duel. ,,Het was uiteindelijk gewoon een wedstrijd om wie het friste was. Het waren bijzondere ritten. Echt bizar om zo een finale te rijden.”



De twee Nederlanders domineren al jaren op dit koningsnummer van het baanwielrennen. De afgelopen twee wereldkampioenschappen snelde Lavreysen naar de regenboogtrui en werd Hoogland tweede. Vandaag was die rolverdeling ongewijzigd. Dinsdag veroverden Lavreysen en Hoogland goud op het onderdeel teamsprint, samen met Roy van den Berg en Matthijs Büchli.