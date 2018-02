Waarom de olympische missie van Sjinkie Knegt faalde

Eén keer zilver. Daarvoor was Sjinkie Knegt niet naar de Spelen van Pyeongchang gekomen. Fysiek gezien was hij top, maar hij stond er te vaak niet op de momenten dat het erom ging.

Hij riep al weken hetzelfde. Sjinkie Knegt was hier in Zuid-Korea voor één ding, en één ding alleen. Goud. Die zilveren medaille op de 1500 meter was leuk voor erbij, maar het was niet genoeg. En hij wist ook al op welk onderdeel hij het zou gaan halen: de 500 meter.



Zijn coach, Jeroen Otter, vond het prachtig, die branie van Knegt. ,,Het is een karaktereigenschap die we zoeken bij onze atleten.” Hij bestempelde Knegt als ,,beste shorttracker van de wereld”.

Quote Hij voelt natuurlijk ook de druk. Hij wilde historie schrijven. Jeroen Otter Maar als je de beste shorttracker van de wereld bent, dan moet je er staan als het erom gaat. Europees kampioen, wereldkampioen – het is prachtig, maar het zijn niet de Olympische Spelen. En op deze Spelen stond Knegt er te vaak niet op de momenten dat het erom ging. De 1500 was goed en in de relay werd hij gediskwalificeerd omdat hij alles of niets moest spelen in de laatste bocht. Maar op de 1000 en 500 meter had hij zijn diskwalificaties niet alleen aan de jury te wijten – waarover hij beide keren klaagde. Knegt maakte simpelweg teveel fouten.

Op de 1000 stond hij 'te snurken' toen het startschot ging, waardoor achter de feiten aan reed. En in de eerste voorronde van zijn favoriete 500 meter gebeurde hem hetzelfde. Een fout op het eerste rechte stuk en wéér moest hij achtervolgen en inhalen – met alle gevolgen van dien.

Ja, de jury neemt op dit olympische toernooi vreemde beslissingen. Maar als een van de favorieten moet je er ook voor zorgen dat je zo min mogelijk in situaties komt waar de jury een beslissing in je nadeel kan nemen. En dat liet Knegt na. Te vaak was hij niet scherp genoeg in de voorrondes. Te vaak was hij té agressief bij het inhalen. Te weinig geduld, te weinig rust.

Otter: ,,Hij voelt natuurlijk ook de druk. Hij wilde historie schrijven. De grote Sjinkie Knegt die een gouden medaille binnenhaalt. Natuurlijk is het jammer dat dat niet is gebeurd. De straf op de 1000 meter neem ik hem meer kwalijk dan de straf op de 500 meter.”

Voor Knegt zelf zijn de Spelen van Pyeongchang niet geworden wat hij ervan verwacht had. ,,Ik ben hier niet gekomen voor zilver. Ik baal ontzettend. Ik heb een medaille gewonnen, maar het zijn zeker geen superspelen.”



Knegt was op deze Spelen fysiek in topvorm. De manier hoe hij gaten dichtreed, hoe hij snelheid maakte: het was fenomenaal. Het kón, goud winnen. En hij wilde zo graag.



Misschien wel té graag.

