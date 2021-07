Waterpolosters herstellen zich knap met zege op Europees kampioen Spanje

Werkple­zier hard nodig in horeca: ‘Niet fijn als chagrijni­ge 16-jarige de koffie brengt’

10:18 Mensen enthousiast krijgen om (weer) in de horeca te komen werken is nog niet zo makkelijk. Dat laten de nog steeds grote personeelstekorten wel zien. De hoge werkdruk neemt behoorlijk wat werkplezier weg. Maar meer plezier is juist nodig om de sector aantrekkelijker te maken, zeggen experts.