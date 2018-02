Welke Nederlanders komen dinsdag in actie?

De shorttrackers zijn weer aan de beurt. Yara van Kerkhof gaat vanaf 11.00 uur (Nederlandse tijd) proberen de halve finale te halen op de 500 meter. Direct daarna zijn de series 1000 meter voor mannen met Daan Breeuwsma, Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat. Voor deze drie mannen staat, samen met Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser, even later de halve finale relay op het programma.



Even verderop in de Gangneung Oval wordt vanaf 12.00 uur het koningsnummer van het schaatsen verreden: de 1500 meter mannen. Nederland heeft drie kanshebbers op eremetaal in Patrick Roest, Koen Verweij en Kjeld Nuis. Bekijk hier de loting van de 1500 meter.



Uiteraard is dit, en nog veel meer, vanaf vroeg in de ochtend te volgen op AD.nl.



Bekijk hier alle video’s van Studio Korea, met interviews, voorbeschouwingen en reportages van onder anderen Thijs Zonneveld, Gianni Romme en Hidde van Warmerdam.