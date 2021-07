Wiegman vol vertrouwen naar clash met Amerika: ‘Dit wordt niet mijn laatste duel als bondscoach’

Kwartfinale tegen wereldkampioenBij verlies in de kwartfinale van het olympische voetbaltoernooi komt er morgen (aftrap 13.00 uur) een einde aan het bondscoachschap van Sarina Wiegman, maar daar gaat ze zelf niet van uit. ,,Ik denk dat we Amerika kunnen verslaan.”

Door Arjan Schouten



Ze heeft een strijdplan. Ze weet hoe ze ‘de angel eruit moet halen’, morgen bij de Verenigde Staten. Veel wijzer gaat Wiegman niemand maken in aanloop naar de kwartfinale in Yokohama, maar het moge duidelijk zijn ze een enorm vertrouwen heeft in de goede afloop tegen ’s werelds beste ploeg. ,,Het loopt hier stroever bij de Amerikanen dan dan twee jaar terug op het WK. Ze lijken een beetje zoekende’’, ziet Wiegman, die twee jaar terug in Frankrijk ook voor de groep stond toen ze met 2-0 verloren van de Amerikanen in de WK-finale in Lyon.



Destijds koos Wiegman voor een behoudende 4-4-1-1 formatie, met Vivianne Miedema in de rug van de snelle Lineth Beerensteyn. Nederland hield het toen lang vol tegen de grote favoriet, maar door goals van Megan Rapinoe (‘61, penalty) en Rose Lavelle (‘69) werd het toen 2-0 voor de Amerikaanse vrouwen.

Quote Wij hebben het over Amerika, maar als ze verstandig zijn hebben ze het ook over ons Sarina Wiegman

Volledig scherm Vivianne Miedema en Sarina Wiegman. © Pim Ras Fotografie Van de tien voorgaande duels werden er acht gewonnen door de Amerikaanse voetbalsters. Alleen de eerste twee, in de jaren 90, gingen naar Nederland. Eind vorig jaar verloor Oranje in Breda een oefeninterland opnieuw met 0-2 van de Amerikanen. Wiegman ontbrak toen vanwege familieomstandigheden op de bank.

Revanchegevoelens leven nu enorm in haar groep, bevestigden meerdere spelers de afgelopen dagen in Japan. Maar voor Wiegman is het oproepen van die emoties niet eens nodig, ook met een simpele analyse van de kwaliteiten rolt er bij haar de conclusie uit dat het gidsland van het vrouwenvoetbal hier te pakken is.

,,Ik denk dat we ze kunnen verslaan, ja. Zoals ze hier spelen, het bijvoorbeeld aan laten komen op een gelijkspelletje tegen Australië. Zo ken ik ze eigenlijk niet. We hebben heel veel wedstrijden van ze bekeken en geanalyseerd, ze zijn nog steeds wereldtop. En absoluut, het zal een hele clash worden, maar wij zijn ook twee jaar verder. Gegroeid als selectie, breder geworden met meerdere talenten. En ook de bepalende spelers zijn nog doorgegroeid. Wij hebben het over Amerika, maar als ze verstandig zijn hebben ze het ook over ons.”

Quote Je proeft bij alle meiden dat er echt wat te halen valt Sarina Wiegman

Ook veel tegengoals

Een puntje van zorg: de kwetsbare defensie van Oranje. Zelf liefst 21 keer trefzeker in de drie groepswedstrijden, maar ook al acht doelpunten geïncasseerd tegen Zambia (3), Brazilië (3) en China (2). ,,Dat vinden we zelf ook en natuurlijk willen we dat er snel uit hebben”, aldus Wiegman, die vooral denkt dat het bij het omschakelen beter moet. Als haar team balverlies lijdt en de tegenstanders snel weg zijn. Meerdere tegengoals kwamen zo tot stand, in de poulefase. ,,Dat is wat ongeluk en dat moet er zeker uit, want waar je nu tegen komt te staan, is echt het allerhoogste niveau.”

Met linksbuiten Lieke Martens (vier goals) en Vivianne Miedema (topscorer met acht goals) in uitstekende vorm, gelooft Wiegman echter in de goede afloop. Ze stopt na dit toernooi na vijf succesvolle jaren bij Oranje en gaat dan aan de slag als bondscoach van Engeland. ,,Maar dit is niet mijn laatste duel als bondscoach’’, klinkt het vol zelfvertrouwen. ,,Je proeft bij alle meiden dat er echt wat te halen valt.”

