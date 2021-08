Wild en Pieters komen val niet meer te boven en grijpen naast medailles

Voor Wild moest het deze week gebeuren. De achtvoudig wereldkampioen op de baan zou eigenlijk al in 2020 stoppen, maar ging voor Tokio toch nog een jaartje door. Haar lijst met overwinningen is van een ongekende omvang, enkel die olympische medaille ontbrak nog - en dan het liefst goud. Ze zou deze week twee kansen krijgen. Later dit weekend op haar favoriete omnium en vandaag met Amy Pieters op de madison, oftewel de koppelkoers. De verwachtingen waren hooggespannen, want het Nederlandse duo veroverde de laatste twee wereldtitels en Pieters werd recent nog nationaal kampioen op de weg.

Nederland was vanaf het begin bij de les en sprokkelde puntjes bij de tussensprints, telkens achter Groot-Brittannië over de streep komend. In de race over 120 rondes leek het dan ook tussen deze twee duo's te gaan, totdat Wild halverwege de koers uit het niets tegen de piste werd gereden. Een Australische renster kwam ertussen bij de wissel, Wild viel en moest gehavend de strijd voortzetten. Nederland hield vervolgens de tweede plek in het klassement vast, maar miste de slag toen de concurrentie de aanval koos.

Met nog 20 rondes te fietsen, wisten Wild en Pieters dat een medaille een lastig verhaal ging worden. Ze werden door de samenwerkende concurrentes op een ronde gezet en konden nummer 3 Rusland (ROC) niet meer achterhalen. Vier luttele puntjes bedroeg uiteindelijk de achterstand na 30 kilometer. Laura Kenny en Katie Archibald werden namens Groot-Brittannië niet meer bedreigd en wonnen goud, het zilver was voor Denemarken.



,,Dit is enorm balen. We zaten er goed in, stabiel achter de Britten", begon Wild aan haar analyse bij de NOS. ,,Zij starten altijd snel en normaal komen wij tot ons recht in de tweede helft, maar zo vielen we letterlijk uit de koers. Vanaf daar loop je achter de feiten aan.” Fysiek dacht de geboren Almelose overigens wel in orde te zijn. ,,Het valt wel mee, denk ik. Je schrikt gewoon dat je daar in een keer ligt. Dit is zo zonde.”