Wüst als vierde van start, Leenstra als allerlaatste op 1000 meter

In de twaalfde rit heeft Jorien ter Mors de Amerikaanse Brittany Bowe als tegenstander. Bowe was ooit de beste sprintster van de wereld, maar is door een zware hoofdblessure in 2016 ver teruggeworpen in haar carrière. Ter Mors blikte vandaag al gretig vooruit: ,,Ik voel me goed, ik schaats hard, ik heb er zin in."