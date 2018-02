Wüst weet: Dit was het dan

Haar telefoon stroomde in de aanloop naar haar afsluitende optreden bij de Winterspelen behoorlijk vol met berichten over haar laatste meters in olympisch verband. 'Geniet van de laatste keer', was de algemene strekking. ,,Of ik die appjes vooraf nog bekijk? Ja hoor, ik check altijd alles. Maar goed, ik had de vaste overtuiging dat het ons zou gaan lukken tegen Japan. Die ploeg was echter gewoon beter. Maar toen ik na de finish mijn familie zag op de tribune, drong het tot me door: dit was het dan.''