Yara van Kerkhof stunt met zilver

Yara van Kerkhof heeft in de finale van de 500 meter shorttrack het zilver gepakt. De Zoetermeerse kwam als derde over de finish, maar er werd nog een straf uitgedeeld. Het zilver was de zoete beloning.

Het is de tweede Nederlandse shorttrackmedaille in Pyeongchang, de eerste voor de vrouwen. Eerder veroverde Sjinkie Knegt het zilver op de 1500 meter.

Van Kerkhof nam het in de finale op tegen de Britse Elise Christie, de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong, de Italiaanse Arianna Fontana en de Canadese Kim Boutin. In de behoorlijk gevulde shorttrackhal, waar 12.000 mensen in kunnen, startte de Nederlandse door een duwtje slecht. Ze bleef overeind maar lag meteen op ferme achterstand. Door een val later in de race kon ze de derde plek weer overnemen en rustig naar brons rijden. Omdat even later de Zuid-Koreaan Minjeong Choi een penalty kreeg, schoof Van Kerkhof een plaatsje op.

Volledig scherm Yara van Kerkhof. © Getty Images

Van Kerkhof, die later op de Spelen ook nog in actie komt op de kilometer, speelde bij de vorige Olympische Spelen in Sotsji een bijrol en wist op geen enkel nummer de eindstrijd te bereiken. Ook op de WK's heeft Van Kerkhof geen aansprekende resultaten achter haar naam staan. In 2011 behaalde ze met de aflossingsploeg zilver.

Mannen

Eerder vandaag werd de relayploeg bij de mannen verrassend uitgeschakeld in de heats. Een uiterste passeeractie van Knegt werd met een penalty bestraft, waardoor na de relayvrouwen ook de mannen meteen uit het toernooi liggen.

Op de kwalificatie voor de 1000 meter mannen plaatste Sjinkie Knegt, eerder deze week betrokken in een door Zuid-Koreaanse kranten aangewakkerde ‘middelvinger-gate’, zich moeiteloos voor de kwartfinales. Zijn entree werd overigens zonder rumoer onthaald door de Zuid-Koreaanse fans in de Gangneung Ice Arena. Ook Itzhak de Laat werd eerste in zijn heat en mag zich melden in de kwartfinales. Daan Breeuwsma werd laatste in zijn heat en is uitgeschakeld op de 1000 meter.

