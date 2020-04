Zelfs voor ‘Tokio 2021’ is een slag om de arm gepast

Héél lang hielden ze in Tokio vol dat de Olympische Spelen deze zomer gewoon zouden doorgaan. Ingehaald door de actualiteit met betrekking tot de coronapandemie, en met steeds meer wijsheid in pacht, is echter niets meer vanzelfsprekend. Ook het doorgaan van de Spelen volgend jaar kan niet worden gegarandeerd.

,,Ik denk niet dat iemand met zekerheid kan zeggen dat de situatie volgend jaar juli onder controle is”, zei Toshiro Muto, directeur van het Japanse organisatiecomité. ,,Wij zijn zeker niet in de positie om daarop een duidelijk antwoord te geven. We zullen als gemeenschap eerst alle technologie en kennis bij elkaar moeten brengen om behandelmethoden, medicijnen en vaccinaties te ontwikkelen.”

In Japan valt het aantal besmettingen met Covid-19 en sterfgevallen (99, zaterdagmiddag) relatief gezien mee. Maar omdat de uitbraak ook nog niet onder controle kon worden gebracht, riep premier Abe afgelopen week de noodtoestand uit voor een groot deel van het land. Daardoor is de boodschap van vorige maand, ‘alles komt goed’, ook in Japan niet meer aan de orde.

Lichtpunt

Het IOC maakte vorige maand, pas na veel druk vanuit de internationale sportwereld, bekend dat de Olympische Spelen van 2020 zouden worden opgeschort. Zoekend naar de nieuwe datum werd gekozen voor de laatst mogelijke periode, precies een jaar later. De openingsceremonie staat nu gepland voor 23 juli 2021. De Olympische Spelen zouden het lichtpunt moeten zijn aan het einde van een donkere tunnel, zei IOC-voorzitter Thomas Bach. Maar in de huidige situatie zijn garanties niet langer te geven.

Wat de afgelopen decennia vanzelfsprekend werd, grote sportevenementen overal ter wereld, blijkt ten tijde van een mondiale gezondheidscrisis zeer complex te zijn. Juist grote groepen reizigers zijn gevaarlijk en onwenselijk zo lang het coronavirus nog niet is uitgedoofd. Vooralsnog groeit het aantal besmettingen en doden wereldwijd exponentieel. Verondersteld wordt dat bepaalde delen van de wereld nog lang niet bij de piek zijn aanbeland.

Eén voor één vielen de sportmonumenten van 2020 om. Sommige bonden en toernooiorganisaties hopen nog altijd dat het later dit jaar verantwoord is de gemiste evenementen in te halen. Maar de Olympische Spelen vormen logistiek gezien de ingewikkeldste klus. Zeshonderdduizend buitenlandse gasten verwachtte Tokio te ontvangen. Behalve duizenden atleten gaat om nog meer journalisten en fans, logischerwijs uit alle hoeken van de wereld. Maanden van tevoren komen de zeeschepen al aan met alle benodigde apparatuur en faciliteiten voor de atleten.