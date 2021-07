Zestal BMX'ers onbedreigd naar halve finales

Kromowidjo­jo skipt swim-off na slechte 100 meter: ‘Het was een shit-keu­ze’

28 juli Na haar zeer tegenvallende tijd in de series van de 100 meter vrije slag besloot Ranomi Kromowidjojo de swim-off voor een plek in de halve finale niet te zwemmen. De 30-jarige zwemster eindigde op het olympisch zwemtoernooi in Tokio met 53,71 seconden als gedeeld zestiende. door Natasja Weber