Zevende coronageval bij TeamNL: assistent van roeicoach Verdonkschot positief

Het is het zevende coronageval binnen ‘TeamNL’, en de vierde binnen de roeiequipe. Eerder testten skiffeur Finn Florijn, coach Josy Verdonkschot en een ander lid van de staf positief. Zij verblijven in een quarantainehotel in Tokio. De hoofdtrainer van verschillende vrouwenboten zit al een paar dagen in isolatie, onder wie de bronzen medaillewinnaars Roos de Jong en Lisa Scheenaard. Ook Jacobs is in quarantaine gegaan. Haar taken worden overgenomen door andere collega’s, aldus een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF.