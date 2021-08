Hi Pim,

Denkend aan mijn eerste Spelen als verslaggever ben ik terug in de KL861 en vraag ik me af waarom ik dit vluchtnummer moet onthouden. Weer hoor ik Pieter van den Hoogenband na vier stroeve dagen zeggen dat het allemaal wel goed komt, zeker met die medailles. Dan zie ik ontelbaar veel Nederlandse roeiers met medailles om hun nek door een mixed zone paraderen, als symbool van de ommekeer. Ik hoor Niek ‘Kniemann’ een verhaal afsteken over een gouden medaille met een traan, waar ik een brok van in m’n keel krijg. Ik zie Femke Bol zo vrij naar brons fladderen, als een groep 8’er na de laatste bel voor de zomervakantie. Zie de opwellende tranen in de ogen van Dafne Schippers en voel me waardeloos dat ik geen zakdoek bij me draag. Hoor nog de stilte van het lege beachvolleybalstadion, waar ik heen ga voor een stunt die niet komt. Zie Pim Ras voor me die eindeloos scrolt door twaalf juichfoto’s van Sifan Hassan en bij elk beeld weer tevreden gniffelt. Ik lach mee met ‘SkateKeet’, zeg ook negen keer ‘super’ in een minuut en denk: waar ben jij nu toch verdwaald, kind? Ik zie de krantenkop weer meteen voor me als Sarina Wiegman me in Miyagi vertelt dat het hotel van de voetbalsters op een gevangenis lijkt. Hét duel van Harrie en Jeffrey, ik geniet er nog van na. Net als van dat ene loopje met jou Pim, in Nishi-Kasai. Nog pijn in m’n bovenbenen.