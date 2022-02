Zilver voor Suzanne Schulting na prachtig duel: ‘Het voelt als goud verliezen’

SamenvattingSuzanne Schulting heeft na een prachtig gevecht op de 500 meter een zilveren medaille veroverd. De 24-jarige shorttrackster moest in de finale alleen haar meerdere erkennen in haar Italiaanse aartsrivale Arianna Fontana. Het is de eerste medaille voor Schulting op de Winterspelen in Peking, nadat ze zaterdag nog ten val kwam op de gemengde aflossing.

Even leek er zelfs goud in te zitten voor Schulting. Ze begon vanaf de tweede plaats aan de eindstrijd, maar troefde bij de start meteen titelverdediger Fontana af. Die liet dat echter niet op zich zitten en nam met een geweldige inhaalactie in de bocht de koppositie weer over, om die vervolgens niet meer af te staan. Het brons ging naar Kim Boutin uit Canada.

Voor Schulting is het in totaal haar derde olympische medaille. Vier jaar geleden pakte ze bij de Spelen van Pyeongchang goud op de 1000 meter en brons met de vrouwenaflossingsploeg.

Voor Selma Poutsma en Xandra Velzeboer viel het doek eerder op de dag in de kwartfinales. Poutsma kwam ten val, Velzeboer liep de halve finale mis door een diskwalificatie.

‘Best blij met zilver, maar verlies goud’

Bij Schulting overheerste na afloop het gevoel dat ze een gouden medaille had laten glippen. Ze kon zichzelf wel voor de kop slaan dat ze tijdens de finale een gaatje open liet, waar Fontana dankbaar in wist te duiken.

,,Ik zette het in de bocht wijd op, zodat ik de boel achter me stil zou zetten”, reageerde ze bij de NOS. ,,Maar ze is al vaker bij me binnendoor gesprongen, dan is dit zo stom om te doen. Want natuurlijk weet ik dat ze de hele tijd aan het loeren is.”

Dat ze Fontana bij de start in eerste instantie te pakken had, was voor Schulting zelf geen verrassing. ,,Ik ben in zo’n goede startvorm dit jaar, dat ik al dacht dat ik er overheen zou kunnen komen. De 500 meter is eigenlijk mijn afstand niet, maar is dat wel geworden. Daarom ben ik ook wel blij met zilver. Maar als je zo dicht bij goud zit, dan voelt het toch als goud verliezen.”

Schulting kijkt wel met vertrouwen naar de rest van het toernooi. Ze doet nog mee aan de 1000 en 1500 meter en maakt deel uit van de aflossingsploeg. ,,Het geeft wel aan dit ik in hele goede doen ben. En als je met Fontana in een race zit, weet je dat er dingen kunnen gebeuren. Het was een fantastische finale, met de hele wereldtop.”

