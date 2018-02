Zilver voor vrouwenploeg na nederlaag tegen ijzersterk Japan

Met Antoinette de Jong weer in de ploeg voor Lotte van Beek begon Japan net iets sneller aan de finale. Bij de zesde doorkomst lag Nederland voor en hield dat een paar rondes vol. Maar Japan knokte zich terug in de race en had de langste adem. Daarmee verliest Nederland de olympische titel.



,,Dit is wat we hadden. Dat was goed, maar niet goed genoeg. Japan was gewoon beter vandaag'', zei Marrit Leenstra na afloop. ,,We hebben alles gegeven'', zo vatte ze de race samen. ,,Heel even waren we zelfs sneller in de race. Maar zij herstelden zich snel. We hadden vooraf zeker gedacht dat goud mogelijk was. Helaas zat het er niet in.''