Zolang de Spelen duren, vliegen er geen raketten

Het goede nieuws eerst: er vlogen de voorbije twee weken geen Noord-Koreaanse testraketten door de lucht en er werden ook geen kernproeven gehouden. Nog meer goed nieuws: dat zal de komende maand zo blijven, want vandaag voeren afgevaardigden van beide Korea’s in Panmanjum, een grensplaatsje in de gedemilitariseerde zone, besprekingen over het afvaardigen van weer een gemeenschappelijke ploeg.



Die moet dan van 8 tot en met 18 maart meedoen aan de Paralympische Spelen, die ook in Pyeongchang worden gehouden. En wie weet stuurt de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un weer een familielid of komt de ‘vreugdebrigade’. Ofwel de vrolijke Noord-Koreaanse cheerleaders die het zo goed deden op de televisie. Dat er sindsdien akelige verhalen naar buiten kwamen over het leven van de geselecteerde meisjes, vergeten we dan maar even. Naar verluidt worden de meeste meisjes na de Spelen uitgehuwelijkt aan lijfwachten van de president of aan zijn trouwste diplomaten.



Volgens de meeste politieke waarnemers heeft Kim Jong-un diplomatiek goud gewonnen tijdens deze Olympische Spelen. Een heel sterke zet was dat hij zijn zus de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in liet uitnodigen voor een bezoek aan het noorden. Qua publiciteit baarde de komst van deze 30-jarige Kim Yo-jong (die onder meer over propaganda gaat in het regime) meer opzien dan die van de zes jaar oudere Ivanka Trump, adviseur en dochter van de Amerikaanse president. Gisteren meldde Zuid-Korea dat de delegatie van Kim Jong-un bij de afsluitingsceremonie had laten weten dat de Noord-Koreaanse president 'genoeg bereid' is te praten met de Amerikanen. Dat komt mooi uit, want ook Donald Trump heeft zich al eens in die termen uitgelaten.