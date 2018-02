Zoontje Jax volgt de medailleceremonie van papa Nuis: 'doei, doei'

SnowbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Snowbytes kijken we wat bekende sporters in Pyeongchang meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Vitboys lopen over van liefde

Daar zijn ze weer! De Vitboys van Vitchannel. 'Love is the only gold' weten de schaatsers/vitboys te melden op deze olympische Valentijnsdag. Versieren kun je de jongens makkelijk, zo geven ze zelf aan: 'Just smack us on the butt and say: I'm glad your ass is mine.' Een kwestie van afwachten dus voordat de olympische torens in Korea leegstromen omdat iedereen op zoek is naar een van deze zeer 'vitte' achterwerken.

Naomi en Ellen blenden goed in

Ze kunnen het goed hebben, die traditionele Koreaanse kledij. Voormalig Olympisch hockeysters Naomi van As en Ellen Hoog hebben zich vandaag voor de goede sfeer maar eens in een traditioneel Koreaans pakje gehesen. Een goede voorbereiding voor misschien wel de belangrijkste dag uit het leven van Sven Kramer, de vriend van Naomi? Morgen moet hij zich immers laten zien op de 10 kilometer!

Volledig scherm © Instagram Naomi van As

Gezin Nuis apetrots

Vriendin Jill en zoontje Jaxx moesten helaas in Nederland blijven, maar uiteraard volgen ze vader Kjeld Nuis op de voet. Ook de medailleceremonie wordt goed gevolgd door het gezin. 'Papa. Doei, doei'

Wij zijn zo trots!!!! ❤ #doeidoei Een foto die is geplaatst door null (@jillderobles) op 14 Feb 2018 om 2:11 PST

'Little windy'

De Noord-Hollandse Irene Schouten is wel wat wind gewend, maar zó erg dat ze haar fiets als een soort vlieger vast moet houden, heeft ze het vast nog niet gehad. Tijdens een trainingsrondje vandaag zat er echter niks anders op. Het was 'a little windy'. Over 10 dagen rijdt Schouten de massastart.

Volledig scherm Het waait! © Instagram | Irene Schouten

Wie biedt? Lindsey Vonn zoekt olympische Valentijn

Ook in Korea is het Valentijnsdag, beseft de Amerikaanse alpineskiester Lindsey Vonn. Maar wat te doen als je single bent? Op Twitter doet Lindsey een oproepje, en onder de post regent het reacties. Zelfs enkele journalisten laten blijken dat ze wel interesse hebben...

Fietsende Kramer trotseert storm

Het stormt in Gangneung, merkte Sven Kramer vanmorgen op de fiets. Fysiotherapeut Nico Hofman zette het filmpje op insta.

In het wiel bij @svenkramer storm tegen. #teamnl #traininggehad #pyeongchang2018 Een foto die is geplaatst door null (@nhofman73) op 13 Feb 2018 om 21:22 PST

Kramer masseert Nuis vóór gouden 1500: 'Als ik morgen win, eh pik...'

Kjeld Nuis postte zojuist een filmpje van maandag, waarop hij door Sven Kramer wordt gemasseerd. ,,Als ik morgen win, eh pik... Dan gaat deze video viraal.'' We helpen graag even mee!

Kjeld Nuis on Twitter Massage by @SvenKramer86 before my 1500m 🙊 "als ik morgen win eh pik..." 🥇🥇 massage CHAMP 💪🏻 https://t.co/gvGGFB51o8

Wind houdt huis

Dat het waait in en om de olympische venues is genoegzaam bekend, maar vandaag houdt de wind ook écht huis. Laurent Dubreuil, de Franse schaatser, postte een foto op instagram waarbij de Koreaanse banner in het olympisch dorp volledig is gescheurd.

It is so windy here that the Korean Olympic banner tore in half! #olympics Een foto die is geplaatst door null (@laurent_dubreuil) op 13 Feb 2018 om 23:10 PST

Valentijnsdag in Pyeongchang

Het is Valentijnsdag. Ook in Pyeongchang! Het al in 2016 getrouwde Amerikaanse ijsdanspaar Alexa Scimeca Knierim en Chris Knierim kusten er na hun olympische korte kür lustig op los!



Weetje! In Zuid-Korea leeft Valentijnsdag vandaag totaal niet. Het bestaat simpelweg niet. Op 14 februari krijgen mannen de cadeautjes. Alleen vrouwen verrassen dan hun liefdes. In Zuid-Korea is overigens elke 14de van de maand iets bijzonders. Zo is 14 juni bijvoorbeeld 'Kusdag' en 14 maart de dag dat mannen iets voor hun vriendinnen of vrouwen kopen.

Volledig scherm Alexa Scimeca Knierim houdt naast haar echtgenoot Chris Knierim een valentijnshartje omhoog. © Getty Images