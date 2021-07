Zoveel vertrouwen hebben Leeuwinnen in Miedema: Van de Donk juicht al voor goal

Weer was het raak voor Miedema. Slechts drie minuten had de spits nodig om de bal achter de doelvrouw van de Brazilianen te leggen in de tweede wedstrijd op de Olympische Spelen. Het was haar op een na snelste goal ooit in het Nederlands elftal. Haar 78ste inmiddels, nadat ze in het eerste duel met Zambia ook al geschiedenis schreef door vier goals te maken. Alleen de Duitse Birgit Prinz deed dat ooit ook op de Spelen.



Dat het vertrouwen groot is in Miedema liet Van de Donk wel blijken. Toen de bal voor de voeten kwam van haar collega stond ze al met de handen in de lucht. Geen twijfel, dit wordt een doelpunt. En zo geschiedde.



