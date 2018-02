Zweden en Zuid-Korea in vrouwenfinale curling

Interview Kjeld Nuis Nuis: Meest stressvolle rit van mijn leven

14:28 Dat was er wel één ja, zei Kjeld Nuis vlak na de huldiging voor zijn overwinning op de 1.000 meter. ,,Godzijdank, dacht ik toen de starter een valse start gaf. Toen ik mijn schaats in het ijs zette, wist ik dat het niet mijn race was. Ik voelde het gewoon breken. De starter gaf aan dat een schaats de lijn gepasseerd had. Dikke prima, dacht ik.”